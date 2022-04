Oggi andiamo a parlare degli scaldabagni a gas vedendo quelli che sono i vantaggi e anche le differenze con quelli elettrici perché tante persone si pongono questo quesito e spesso ci vedrei molto tempo quando devono acquistare il dispositivo perché non sanno quale tipologia scegliere.

Partiamo da una considerazione molto sincera e cioè che non esiste una soluzione migliore è peggiore in maniera assoluta perché dipende dalle caratteristiche della propria abitazione e anche da quello che è il proprio budget.

Ma quest'ultima cosa non è da sottovalutare perché noi magari pensiamo che uno scaldabagno o una caldaia siano molto meglio rispetto ad altri per noi e magari è vero però sono troppo costosi per il nostro portafoglio.

Diciamo che per quanto riguarda la scelta ci sono da considerare i vari aspetti vari parametri e quindi bisognerà confrontare per esempio l'aspetto relativo al consumo e a quella che è la possibile modalità di utilizzo.

Intanto per quanto riguarda lo scaldabagno a gas diciamo che ha un funzionamento simile a una caldaia a gas senza che il dispositivo verrà alimentato a GPL o a metano e succederà che una fiamma li scalderà l'acqua che arriva dalle tubature in modo da permettere alla persona di avere l'acqua calda.

Con questo tipo di opzione non sarà necessario avere un serbatoio dell'acqua perché il riscaldamento avviene grazie a delle serpentine che sono fatte apposta per questo motivo è che permettono di far sì che la temperatura dell'acqua salga in maniera veloce.

Ciò significa che nei momenti in cui viviamo il rubinetto ci accorgeremo che l'acqua si sta riscaldando in maniera assolutamente immediata e non ci sarà bisogno di riempire il serbatoio.

Nel momento in cui il rubinetto sarà chiuso lo scaldabagno a gas non funziona più e quindi ci sarà meno consumo di combustibile,

Vantaggi principali di uno scaldabagno che funziona col gas

Dicevamo prima anche le differenze tra scaldabagno elettrico e a gas sono abbastanza rilevanti e possiamo dire che per quanto riguarda i vantaggi della tipologia a gas uno dei principali è quello relativo ai consumi e ai costi di gestione.

Cioè nel senso che quando utilizziamo un dispositivo di questo tipo possiamo ridurre al minimo i consumi che ci servono per riscaldare l'acqua anche se è giusto né studiare che dipende anche dallo scaldabagno elettrico per quanto riguarda il comfort visto che esistono nuovi modelli più innovativi e tecnologici che hanno un'efficienza energetica ottimale:ciò va a ridurre le differenze dal punto di vista dei consumi rispetto a quella cassa.

Però ovviamente dipende dal tipo di consumo che se ne fa perché lo scaldabagno elettrico può essere valido solo se non si consuma tanta acqua calda, altrimenti questo è molto dispendioso.

Inoltre altro vantaggio dello scaldabagno a gas e che non è molto ingombrante perché a differenza di quello elettrico e piccolo e non necessita di un serbatoio. Inoltre questo tipo di dispositivo in alcuni casi può essere anche dotato di batterie indipendente dalla rete elettrica E questo rende molto più tranquilla le persone in tal senso.