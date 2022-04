28 Aprile doppio evento nella sede Autoingros di Borgaro Torinese Via Lanzo 42… non puoi mancare

Tecnologia, percorso Gastronomico Italiano e Spagnolo, realtà aumentata, Dj set, Gadget e esclusive estrazioni di accessori per il PADEL, da Autoingros il 28 Aprile sei invitato a una giornata e serata evento, quest’ultima dedicata all’Inaugurazione dell’innovativo Cupra Garage.

Delizie culinarie italiane ti accompagneranno nella scoperta nel nuovo spazio espositivo della sede storica di Autoingros di Borgaro Torinese Via Lanzo 42, nuovo salone dedicato all’usato multimarca e superficie aumentata per le auto nuove e in pronta consegna; potrai vedere le auto e i veicoli commerciali esposti a Borgaro, le citycar più amate dagli italiani Fiat Panda, Fiat 500 anche Elettrica, il divertimento delle auto Abarth, e la Meccanica delle Emozioni di Alfa Romeo.

In serata sarai immerso in un’atmosfera dominata da tecnologia, elettrificazione e cura dei dettagli, ti innamorerai di Cupra, brand spagnolo dai prodotti innovativi e performanti; Cupra Born 100% elettrica con un’autonomia di 424 km e una potenza di 204 CV, Cupra Born è la perfetta combinazione di energia sportiva e passione per le sfide. Ti presenteremo il SUV Cupra Formentor con i suoi 310 CV trazione integrale e cambio automatico.

Partecipando all'evento avrai la possibilità di avere promozioni e vantaggi commerciali dedicati per l’acquisto di una nuova auto, i consulenti Autoingros ti consiglieranno sulla soluzione di mobilità più adatta alle tue esigenze proponendoti formule personalizzate che possono includere anche la manutenzione e le polizze assicurative.

Autoingros Concessionaria Ufficiale per i brand Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional, Hyundai, Dodge, Ram, Honda, Land Rover, Jaguar, Seat e Cupra ti invita il 28 aprile a scoprire il rinnovato showroom di Borgaro Torinese; da 29 anni è una realtà affermata nel settore e ha una rete capillare di showroom situati tra Torino e Provincia e Piacenza, vieni a scoprire la prima sede Borgaro Torinese, che ora ha ancora uno spazio espositivo ancora più grande studiato secondo i nuovi standard di settore.

Lo Staff Autoingros ti aspetta in showroom – 28 aprile – Borgaro Torinese – Via Lanzo 42… e non dimenticare di seguire i suoi canali social Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato e scoprire in anteprima qualche pillola dell'evento.





Evento Facebook That’s Amore: https://bit.ly/3y9Nypl





Evento Facebook Cupra Garage https://bit.ly/3veFEc6