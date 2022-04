Sport |

Basket, Renato Nicolai confermato direttore generale della Reale Mutua fino al 2024

Il dirigente bolognese (tranne la parentesi di una stagione) lavora a Torino dal 2015

Basket, Renato Nicolai confermato direttore generale della Reale Mutua fino al 2024

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare il prolungamento del rapporto con Renato Nicolai. Con Basket Torino dal 2019, Nicolai continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Generale nelle stagioni 2022-23 e 2023-24. Bolognese classe ’63, inizia la sua carriera da dirigente sportivo nella città natale al CUS Bologna, per poi spostarsi alla Fortitudo. Dopo 4 stagioni in biancoblù ed una parentesi a Ferrara è protagonista della cavalcata nella massima serie della New Basket Brindisi, dove rimane per tre anni. Nella stagione 15/16 il primo approdo a Torino, da direttore sportivo prima e direttore generale poi, contribuisce alla ritorno nel grande basket dell’Auxilium Pallacanestro Torino, vincendo anche una storica Coppa Italia a Firenze, nel 2018. Dopo aver ricoperto il ruolo di amministratore delegato della Dinamo Sassari nella stagione 18/19 - dove vince una FIBA Europe Cup - torna sotto la Mole per accompagnare la nascita del progetto Basket Torino. Dal 2005 è docente presso l’Università degli Studi di Bologna.

redazione

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.