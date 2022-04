Perdita su una tubazione del teleriscaldamento in via Ventimiglia

Termineranno a breve i lavori dell'Iren via Ventimiglia per un intervento su una tubazione che aveva subito una perdita nei giorni scorsi.

La perdita sul tubo del trasporto del teleriscaldamento si trovava molto in profondità e per questo la dimensione dello scavo è stata piuttosto importante, tanto da costringere alla chiusura al traffico di una corsia.

La perdita è stata riparata e nei prossimi giorni anche il manto stradale sarà ripristinato così come la normale viabilità a due corsie. In quel tratto il traffico è particolarmente intenso e per questo la gestione dei lavori è stata in stretta collaborazione con i vigili urbani.