Un incidente e in piazza Baldissera regna il caos: paralisi, code e ambulanze bloccate in un inferno di smog

E' bastato un semplice tamponamento, un piccolo incidente per creare ieri sera una vera e propria paralisi del traffico nella piazza e in tutte le vie e corsi limitrofi: via Stradella, corso Principe Oddone, corso Venezia, corso Mortara, corso Vigevano e via Del Ridotto. Un caos totale, con code arrivate fino in piazza Statuto.