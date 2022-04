AUREA SERVIZI di Christian Fruscione: per aziende ed enti pubblici che vogliono crescere in sicurezza e professionalità

In questi difficili tempi di Covid, fra le parole più ricercate sul web, vi sono anche ‘disinfezione e sanificazione’. Procedure urgenti e necessarie da adottare al meglio, per garantire il diritto alla salute e il corretto ritorno alla normalità degli ambienti lavorativi, appena l’emergenza sarà rientrata.

Su tal primario fronte opera con successo una realtà che da 68 anni si occupa quotidianamente, con massima professionalità e affidabilità, dell’igiene e della salute ‘a tutto tondo’ in abitazioni e strutture private, in sedi industriali, tecniche e di diversi enti pubblici . E’ forse questo il primo e più importante biglietto da visita di AUREA SERVIZI, guidata dal giovane imprenditore Christian Fruscione.

Una realtà di Facility Management che, in virtù di un’esperienza radicata nel lontano 1954 opera in tutto il territorio nazionale garantendo un servizio di alta qualità in costante rinnovamento.

L’asset di servizi forniti da AUREA SERVIZI affianca ai servizi di pulizia e sanificazione attività di gestione e coordinamento dello spazio di lavoro delle aziende in cui opera, in modo che sia più funzionale e ‘comodo’ per i dipendenti, contribuendo così al perseguimento degli obiettivi principali della realtà economica che si è affidata alla professionalità del team di Fruscione.

AUREA SERVIZI ha infatti potenziato nel tempo attività tutt’altro che secondarie quali disinfestazioni e derattizzazioni, la manutenzione di aree verdi, il portierato, la vigilanza non armata e il facchinaggio.

Aurea Servizi si pone l’obiettivo di soddisfare le necessità e le esigenze di ogni cliente, migliorandone la qualità nei servizi con la programmazione di incontri con i suoi responsabili, controlli e verifiche interne, formando il personale addetto alle attività oltre che in materia di servizi, in sicurezza e prevenzione.