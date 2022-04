Banca del Piemonte approva aumento di capitale gratuito a 100 milioni di euro

L’Assemblea degli Azionisti di Banca del Piemonte ha approvato oggi alcune modifiche statutarie tra cui l’aumento di Capitale gratuito a 100 milioni di euro; ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; ha altresì approvato i dati economico-finanziari e patrimoniali al 31 dicembre 2021.

Entra in Consiglio Giovanna Marcolongo, nata a Legnago (Verona) nel 1986, è economista presso il CLEAN (Crime and Law Economic ANalisys) dell’Università Bocconi; dopo un periodo nell’Area di ricerca economica territoriale presso la sede regionale del Lazio della Banca d’Italia, ha ottenuto un Dottorato in Economia alla Boston University, specializzandosi nell’analisi economica della criminalità organizzata, dei fondi illeciti e del riciclaggio. Entra in Collegio Sindacale Silvia Lirici, commercialista milanese, nata a Parma nel 1970, specializzata in intermediari e strumenti finanziari. Il rinnovamento ha contribuito ad aumentare la diversità di genere, di età e di profilo professionale dei componenti il Consiglio e il Collegio sindacale.

L’Assemblea ha anche confermato Presidente Lionello Jona, Vice Presidenti Flavio Dezzani e Gianluca Ferrero, Amministratore Delegato e Direttore Generale Camillo Venesio e i Consiglieri Jacopo Anselmi, Francesco Roncaglio, Monica Tardivo, Carla Venesio, Matteo Venesio. In Collegio Sindacale sono stati confermati Giuseppe Ravotto, Presidente Mauro Bunino. Wilma Borello e Giancarlo Poletto sono i due nuovi Condirettori Generali.

L’Assemblea ha formulato un forte ringraziamento al Consigliere e al componente il Collegio sindacale uscenti: Luigi Gazzera, memoria storica del Consiglio, ha fattivamente contribuito alla definizione di politiche di sana e prudente gestione che hanno consentito di continuare a crescere anche in anni molto difficili. Nicoletta Paracchini, con il suo entusiasmo e la sua professionalità ha dato un positivo sostegno alle attività del Collegio.

L’Assemblea ha approvato i Risultati economico finanziari al 31/12/21.

La Raccolta complessiva si attesta a fine anno a 4,6 miliardi, con un incremento del 5,8%. Gli Impieghi a favore delle famiglie, delle medie, piccole e micro imprese sono cresciuti del 7,8% a 1,5 miliardi. Le Attività Deteriorate nette rappresentano l’1,9% degli Impieghi.

La crescita dei volumi coerenti con gli obiettivi, il contenimento dei rischi insieme alla definitiva cessione della partecipazione in Cedacri hanno consentito di ottenere la Redditività Complessiva netta di 29,3 milioni, più elevata nella storia della Banca. Da evidenziare nell’anno l’investimento in REVO S.p.A., società di assicurazione attiva in alcuni specifici settori con l’utilizzo anche di modelli innovativi.

Il Common Equity Tier 1 Ratio consolidato al 31 dicembre 2021 calcolato in base alle regole internazionali e con il metodo Standard che è più severo rispetto ai metodi interni utilizzati dalle grandi banche, è al 18,6%.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca del Piemonte Camillo Venesio ha espresso “soddisfazione ed apprezzamento per i risultati raggiunti in contesti complicati, che valorizzano l’identità e le eccellenze specifiche della Banca, tra le più solide banche private italiane ed europee”.

“Il Consiglio amministrazione e il management, ricchi di giovani e moderne professionalità (quattro consiglieri su dieci sono nati negli anni ’80), saranno di ulteriore supporto nella strategia di crescita della nostra banca commerciale che soddisfa le esigenze finanziarie di Famiglie e PMI, fornendo servizi di elevata qualità nelle aree del credito, gestione del risparmio e strumenti di pagamento”.