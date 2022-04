Climatizzazione: quando optare per un condizionatore senza unità esterna?

L'unità esterna di un condizionatore consente il passaggio dell'aria dall'esterno verso l'interno e viceversa, ma in alcuni casi non è possibile avvalersi di tale elemento: le motivazioni possono andare dalla necessità di non alterare la visuale paesaggistica a quella di non avere fisicamente spazio a disposizione.

Che si tratti quindi di un'abitazione con valore storico e architettonico o semplicemente di un balcone troppo piccolo per ospitare tale unità, a essa si può comunque ovviare con i più pratici e compatti condizionatori senza unità esterna, i quali necessitano di almeno due fori su muro perimetrale per garantire il passaggio d'aria.





Caratteristiche di base del condizionatore senza unità esterna

I condizionatori senza unità esterna presentano al loro interno sia il motore che lo split da cui escono l'aria calda e l'aria fredda, a seconda delle impostazioni.

L'installazione può avvenire a parete, sia in posizione elevata che più in basso, oppure il condizionatore può poggiare direttamente sul pavimento. Per quanto concerne i modelli a pavimento, poi, i migliori brand propongono versioni classiche in orizzontale o altre in verticale, per essere inserite, ad esempio, in angoli stretti e lunghi.

Nonostante il motore sia all'interno dell'abitazione, le nuove tecnologie consentono di utilizzare questi apparecchi con il minor rumore possibile, grazie anche alle funzioni silenziose da impostare soprattutto in modalità notturna.

I condizionatori senza unità esterna sono piuttosto semplici da montare; tuttavia, è sempre opportuno riferirsi a personale specializzato che individuerà la parete migliore su cui posizionarli, tenendo conto delle istruzioni del costruttore ma anche della presenza o meno di tubazioni all'interno del muro. Saranno quindi collegati i tubi interni atti al passaggio dell'aria.

Come già accennato, i migliori di questo tipo fungono sia da pompa di calore in inverno che da climatizzatore e persino da deumidificatore in estate e molti hanno anche l'opzione inverter.





Dove trovare i migliori condizionatori senza unità esterna

Oggigiorno è possibile trovare sul mercato un’ampia gamma di soluzioni per la climatizzazione, soprattutto online.

I migliori portali e-commerce specializzati, infatti, mettono a disposizione innumerevoli proposte, così da soddisfare qualsiasi tipo di necessità da parte dei consumatori. Inoltre, permettono di risparmiare sull’acquisto di un impianto grazie ai prezzi concorrenziali, spesso soggetti a ulteriori sconti grazie a promozioni dedicate.

In questo particolare ambito, un punto di riferimento è per esempio Desivero, che propone condizionatori senza unità esterna selezionati esclusivamente tra i prodotti dei migliori marchi del settore e mette a disposizione degli utenti tutte le risorse necessarie per compiere scelte consapevoli in fase d’acquisto.





Funzionalità dei condizionatori senza unità esterna

I condizionatori senza unità esterna con inverter hanno la medesima tecnologia di quelli classici con motore all'esterno: una volta raggiunta la temperatura preimpostata, infatti, lavorano a regime minimo per non impiegare più energia elettrica di quella strettamente necessaria, in un'ottica di risparmio in bolletta e di ecosostenibilità che talvolta rappresenta uno dei parametri principali per accedere ai bonus statali e agli sconti in fattura relativi.

I filtri utilizzati sono spesso di ultima generazione, con carboni attivi atti a bloccare qualunque impurità presente nell'ambiente: pollini, polvere, peli di animali e tutto ciò che possa cagionare allergie o problematiche respiratorie. Tra le funzionalità più apprezzate, inoltre, ritroviamo quella Auto che permette di modulare l'emissione di aria a seconda della temperatura esterna e senza dover intervenire ogni volta manualmente.

Quando l'aria all'esterno è molto fredda e va sotto lo zero, la bacinella di raccolta della condensa si avvale del sistema no frost perché l'acqua non ghiacci al suo interno. Le alette si possono direzionare facilmente sempre con l'ausilio dei comandi principali e in molti modelli è prevista anche solo la funzione ventilatore. Gli input, poi, oltre che dall'apparecchio principale e dal telecomando dedicato si possono dare anche tramite wi-fi per mezzo delle app dedicate nei condizionatori predisposti in tal senso.

A livello di design, come già accennato, si possono scegliere orientamenti sia orizzontali che verticali, colorazioni che vanno dal bianco al nero e visualizzare le impostazioni date tramite luci al LED con retroilluminazione sul condizionatore. Tutte queste caratteristiche rendono tali apparecchiature perfette sia in abitazioni che in uffici.