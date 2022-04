Entro fine 2022 nei McDonald's del Torinese i contenitori di hamburger e patatine 100% in carta riciclabile

Entro fine 2022 consumare pranzo o cena, ma anche un semplice spuntino, al McDonald's diventerà amico dell'ambiente. Nei 38 ristoranti della Città Metropolitana - 10 a Torino, a cui se ne aggiungono 28 nel resto del territorio - i contenitori degli hamburger, patatine fritte, milk shake e bevande saranno interamente in carta riciclata e riciclabile. Un impegno verso la progressiva eliminazione della plastica monouso negli imballaggi che ha portato, a livello nazionale, a un risparmio di mille tonnellate di plastica all'anno.

Road show della Sostenibilità in via Sant'Ottavio

E per sensibilizzare maggiormente il cliente alla differenziata fa tappa oggi, al ristorante di via Sant'Ottavio, il Roadshow della Sostenibilità di McDonald's. "Per fare sì che il tasso di riciclo sia alto - ha spiegato Christian Aimaro, presidente di Amiat Gruppo Iren che è partner del progetto - è fondamentale il contributo del cittadino".

"Questa iniziativa - ha aggiunto - fa il paio con il protocollo siglato negli scorsi giorni tra le due aziende, che prevede di mappare il flusso dei rifiuti di 28 ristoranti tra Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria".