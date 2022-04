Teleriscaldamento, bollette da urlo: patto tra Iren e Federconsumatori per un bonus alle famiglie più povere

È quanto è emerso - in seguito alle varie sollecitazioni giunte da parte di numerosi utenti -, dall'incontro che Federconsumatori Piemonte aveva sollecitato con i responsabili della gestione dei vari impianti di teleriscaldamento di Iren. Moltissimi torinesi lamentano gli eccessivi aumenti avvenuti da ottobre in avanti.

Aumenti che sono chiaramente dovuti al rialzo dei prezzi sul mercato del gas che ha influito, per assurdo, ancor di più sul costo del teleriscaldamento invece che sulle normali bollette per il riscaldamento con caldaie.

Tutte le informazioni sul sito dell'Iren

Visto il grave disagio dovuto agli aumenti, si è dunque convenuto con Iren di erogare, nonostante il Governo non l’abbia previsto, un bonus alle famiglie più svantaggiate. A breve sul sito Iren saranno illustrate le procedure per fare le domande per accedere al bonus. I tempi terranno conto dell’impegno dei vari Comuni presso cui si è residenti nel recepire le domande.