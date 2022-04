Carlo Cottarelli ed Elsa Fornero protagonisti alla Fondazione Collegio Carlo Alberto

L’importanza dell’educazione finanziaria per la pianificazione individuale e per l’esercizio di una cittadinanza consapevole è ormai riconosciuta da tutti gli organismi nazionali e internazionali. Tuttavia, i dati confermano il livello ancora basso di alfabetizzazione degli italiani e la necessità di trovare modalità educative più efficaci in questo ambito, partendo dal target dei più giovani. Ma come si possono trasmettere le conoscenze economiche e finanziarie? Quali sono gli strumenti e i metodi della didattica in questo campo?

Ne parliamo venerdì 29 aprile, alle 17:30, nella Tavola Rotonda “Educazione finanziaria: i diversi approcci didattici e le esternalità macroeconomiche” organizzata dall’Associazione Allievi del Collegio Carlo Alberto e dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto.

Nell’incontro saranno illustrati diversi approcci dell’insegnamento dell’educazione finanziaria, con un focus sulle molteplici implicazioni macroeconomiche, e saranno analizzate le problematiche di un’offerta formativa e divulgativa che si scontra con una forte rigidità e un basso assorbimento dei concetti economici da parte del pubblico italiano.

Si confronteranno sul tema: Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano; Elsa Fornero, Professore Onorario di economia all’Università di Torino e Honorary Fellow della Fondazione Collegio Carlo Alberto; Pietro Michelangeli, youtuber e divulgatore specializzato in educazione finanziaria e Francesco Namari, fondatore e host del podcast Bank Station.

Con questo incontro l’Associazione Allievi della Fondazione Collegio Carlo Alberto, che da tempo porta avanti iniziative di financial literacy rivolte ai giovani, intende lanciare una campagna di engagement degli studenti universitari torinesi in un progetto inteso a creare una rete di educatori finanziari coordinata dall’Associazione. L’obiettivo è di raggiungere, con attività di formazione specifiche, soprattutto i giovani NEET (Not in Education, Employement or Training). L’evento del 29 aprile è il primo tassello per sondare il possibile coinvolgimento di giovani provenienti da realtà universitarie non strettamente collegate al Collegio Carlo Alberto, al quale seguiranno una call per tutti gli universitari torinesi che si interessano di educazione finanziaria e una serie di iniziative di formazione per i futuri educatori.

La partecipazione all’evento è aperta sia in presenza sia online. Registrazione obbligatoria al link: https://www.carloalberto.org/event/tavola-rotonda-educazione-finanziaria-i-diversi-approcci-didattici-e-le-esternalita-macroeconomiche/.