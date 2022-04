Fondazione Teatro Regio, il bilancio 2021 chiude con un attivo di oltre 3 milioni

In particolare va segnalato un sostanziale irrobustimento della situazione finanziaria che è migliorata grazie all’importante incasso di crediti pregressi, e in parte allo stralcio parziale di debiti verso i fornitori. L’approvazione del Piano di Risanamento, il cui iter è nella fase finale di approvazione da parte dei ministeri competenti, e la concessione del relativo finanziamento contribuiranno a rafforzare definitivamente il predetto equilibrio finanziario.

Il Consiglio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori hanno lavorato in un clima costruttivo e con piena condivisione di intenti ed esprimono grande soddisfazione per i risultati ottenuti e un ringraziamento al Direttore Generale Guido Mulè per il lavoro svolto e l’opera di grande risanamento posta in essere nel corso di questo periodo.

Il Direttore generale Guido Mulè ha dichiarato: «Il 2021 è stato un anno tremendamente difficile e complicato, ma ha dimostrato – al di là degli importanti e oggettivi risultati economici raggiunti –, come la flessibilità operativa e la capacità di adattamento sono state competenze distintive dei lavoratori della Fondazione, un valore aggiunto su cui costruire il Teatro del domani».