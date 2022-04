Street art in piazza Bengasi: alla stazione Metro apre la nuova mostra della Galleria di Arte Urbana

Torino come Napoli vuole rendere la sua Metropolitana un’opera d’arte pubblica. Nella Galleria d’arte urbana Bengasi dell’omonima stazione della Metropolitana 1 di Torino, è stata inaugurata una nuova mostra di nove giovani artisti che lavorano a Torino: Bans, Corn79, Sara De Lucia, Viola Gesmundo, Mr.Fijodor, Maria Nagni, NiceAndThe Fox, Elisa Veronelli, Wat.

La curatela del progetto realizzato nell’ambito di MurArte è a cura delle associazioni Il Cerchio E Le Gocce e Monkeys Evolution, anche loro da anni attive Torino e sono partner della Città.

Gli street artist che sono in mostra sono tutti uomini e donne di età compresa tra i 40 e i 20 anni hanno allestito le loro opere lungo il corridoio nord della stazione che ora ospita le loro stampe pittoriche e digitale.

Nessun vincolo sul tema è stato dato, se non quello del formato per la stampa e sulla cromia di colori tenui dal giallo al rosa.

In mostra

Tra le opere c’è “Perdere tutto per salvarsi” di WAT. Realizzata interamente in digitale riprende il tema della liberazione, con un carcere che lentamente si sgretola e si libera nell’aria.

E anche il “Rigoletto” di Mr.Fijodor, realizzato in digitale con qualche parte di pittura: “Lasciare tema libero agli artisti permette loro di esprimersi al meglio dando spazio alla loro fantasia, il risultato è quello che vediamo oggi”.

“Che rumore fa la Metro” di Sara de Lucia è invece un’opera che si trasforma in animazione ed stata realizzata in digitale dalla giovane artista pensando proprio ai suoni che si sentono in metro. “Ho pensato a quel rumore in loop di esplosione e poi di immediata tranquillità”.

Il progetto

Inaugurata nel 2021, grazie a Infra.To, la Galleria è stata aperta nel 2021 in contemporanea con fermata della Metro Bengasi. Anche allora erano state esposte alcune opere di street art e l’esposizione è rimasta per un anno, sostituita dalla nuova che dovrebbe rimanere visibile al pubblico per circa sei mesi. Probabilmente la nuova mostra sarà aperta durante la settimana della ContemporaryArt.

L’idea della galleria è di far conoscere le opere di giovani artiste e artisti che lavorano nel capoluogo piemontese nelle varie discipline del muralismo, street-art, poster-art, graffiti writing, illustrazione e, più in generale, delle arti visive.

Sempre grazie a Infra.To era stato realizzato nel 2021 il dazio della Metro al centro del parcheggio di piazza Bengasi, un grande cubo cinto da opere di artisti urbani e che come ha confermato anche l'assessora Carlotta Salerno "quando sarà smantellato, potrebbe nuova vita, magari attorno ai muri di qualche scuola della zona in modo che il trasporto non sia troppo impegnativo". Peccato solo per alcune parti del cubo, già vandalizzate con scritte e buchi.