World Press Photo 2022 alla Gam: in mostra anche il reportage sull'Ucraina di Guillaume Herbaut [FOTO E VIDEO]

La selezione dei migliori scatti fotoreporter in giro per il mondo, il World Press Photo arriva per la sesta volta a Torino.

Questa volta apre alla Gam fino al 18 settembre.

Oltre 4 mila fotografi da 130 Paesi del mondo hanno partecipato con 60 mila scatti, di questi 134 sono esposti alla Gam. Temi principali sono come sempre quelli delle guerre ma anche l’ecologia e il sociale.

Vincitore dello scatto singolo è quello realizzato nella Scuola Residenziale di Kamploops da Amber Bracken per il New York Times. Un’istituzione creata per piccoli indigeni da “rieducare” in cui sono state scoperte 215 tombe.

Il World Press Photo Story of the Year va invece a Matthew Abbott per il lavoro realizzato in Australia per il National Geographic e che racconta la pratica degli indigeni che bruciano strategicamente la terra rimuovendo l’accumulo di residui vegetali che possono alimentare incendi più grandi.

Per la sezione Long term porject Award il vincitore è Lalo de Almeida. Gli scatti ritraggono la foresta pluviale amazzonica gravemente minacciata dalla deforestazione. Il servizio è stato realizzato per Folha de Sao Paulo.

Tra le foto di rilievo anche la serie realizzate da Guillaume Herbaut in Ucraina tra il 2013 e il 2021, indagando il percorso che ha portato alla guerra di oggi a partire dall’occupazione della Crimea nel 2014. “Un progetto che dura ovviante ancora oggi” commenta di Vito Cramarossa direttore di Cime che anche quest'anno ha portato nel capoluogo piemontese l'esposizione fotografica.

Infine, menzione d’onore anche una fotografa italiana. Viviana Peretti che in un reportage racconta la storia dei desaparecidos colombiani.

Novità di quest’anno la veste del World Press Photo che cambia format di selezione: si riducono le categorie a quattro da otto, ma con la novità della suddivisione in sei aree geografiche, ogni area dichiara un vincitore. A queste, si aggiunge la settima classifica globale. Un modo per ampliare la partecipazione dei fotografi estendendosi a tutto il mondo.