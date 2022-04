L'oroscopo di Corinne: ecco cosa aspettarsi dalle stelle

ARIETE : Di umore errante anelerete essere lasciati in pace anche se di accadimenti ne succederanno tanti comprese delle preoccupazioni per il lavoro, la salute o le valute. Bene invece per chi deve stipulare contratti o variare qualcosina che non funge. In amore i single avranno modo di fare simpatici incontri mentre tra coppie dissestate si presagiscono bronci o eclatanti sfuriate. Anche in casa l’atmosfera sarà tesa. 1° maggio da solennizzare in compagnia.

GEMELLI : Malgrado tendiate a far prevalere il pessimismo ingigantendo ogni ostacolo o problema in realtà non avreste di che lamentarvi visto che le faccende inizieranno a girare dritte solo che l’ansia, colpendo a tradimento, renderà gli stati d’animo assai variabili… Un lieve calo dell’attività è da accreditare alla crisi generale ma in men che non si dica anche in questo campo vi riprenderete. Verso il week end una novella vi lascerà perplessi e propenderete a spaccare oggetti.

TORO : Bella questa Luna che facendosi nuova il 30 aprile a 10°28’ della vostra costellazione permetterà ad una buona fetta di nativi di chiudere il mese in bellezza, festeggiare degnamente il compleanno e guardare ad un maggio carico di promesse… Ciononostante rimarrete un po’ maluccio per il comportamento o il tentennamento di una persona che vorreste vedere più forte e sicura o dovrete fronteggiare un imprevisto. Visite e regali saranno assai graditi.

CANCRO : La prudenza non è mai troppa in un periodo piuttosto fermentato dove muovere un passo falso è più facile di quanto immaginiate…Siate quindi cauti in ogni trattativa e non pigliate per oro colato ciò che vi verrà riferito! Oltretutto qualcosa rode dentro ma per il momento non ve la sentite di piantar su un quarantotto facendo così buon viso a cattivo gioco. A tanti succederanno cose strane e, per non star a rimuginare, vi converrebbe nel week end, concedervi un fuori porta.

LEONE : Stufi di solfe e tiritere o di pensare sempre agli altri inizierete a coltivare personali interessi dedicando maggior spazio alle vostre esigenze o rinnovandovi interiormente anche se qualcheduno seguiterà a rompere i marroni ma basterà mettere dei paletti o parlare molto chiaro. Occhio a non farvi però delle fisse e a non andare nel pallone per questioni risolvibilissime. Una scampagnata, abbuffata o un bel combino renderà il 1° maggio appetibile e stuzzichino.