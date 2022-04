Cupra Garage: inaugurata la nuova sede di Borgaro Torinese

Luce soffusa e ambrata creata per dare risalto alle protagoniste della serata Cupra Formentor e Cupra Born inserite all’interno di un’esperienza sensoriale arricchita anche dalla Realtà Aumentata con la quale è stata riprodotta in esclusiva per gli ospiti di Autoingros parte della mostra di Frida Kahlo, attualmente presente presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Si è voluto celebrare il brand Cupra partendo dalle sue origini spagnole e costruendo un viaggio nei sapori tipici della Spagna il tutto accompagnato da Sangria … il sound ha ripreso le sonorità della musica elettronica e lo stile di Ibiza.

Cristian Di Benedetto, Brand Manager Cupra e Responsabile della Sede di Borgaro ha introdotto le caratteristiche del brand partendo dallo slogan Drive another way che apre un nuovo percorso verso il futuro della mobilità sempre più green: il cammino di Cupra verso l’elettrificazione ha trovato massima espressione nella Cupra Born auto 100% elettrica; molto apprezzata dagli ospiti e fotografata è stata Cupra Formentor è il SUV di Cupra che unisce design e sportività.

Nella serata ci sono stati diversi Cupra Moment culminati con l’estrazione di bellissimi accessori per il Padel e a tutti gli ospiti è stato dato un omaggio brandizzato Autoingros e Cupra.

Per chi non fosse stato presente o per chi ne avesse piacere Autoingros offre la possibilità di un test drive di Cupra Formentor o Born…perché solo guidandola sì può capire se ci si innamorerà di Cupra in 7 secondi come dice la pubblicità.

