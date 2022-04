Chieri, l'associazione Vita presenta il libro "Il mio professore" di Rosanna D'Antona

Rosanna D’Antona è dal 2010 presidente di Europa Donna Italia, movimento di advocacy per la prevenzione e la cura del tumore al seno, che accoglie 175 associazioni, tra cui V.I.T.A. e numerose altre in Piemonte.

Nel libro l’autrice ripercorre la sua storia di malattia e di scelta di impegnarsi in modo sempre più intenso a fianco delle donne, per l’umanizzazione delle cure, per la ricerca, per la tutela delle donne che talvolta, con il cancro, vedono crollare certezze e aumentare difficoltà nel contesto familiare e lavorativo.