Investimenti finanziari: aumentano le richieste per i servizi di informazione indipendente

Nelle economie avanzate di recente i risparmiatori hanno dovuto imparare a convivere con una variabile che dall'inizio del nuovo millennio non ha mai rappresentato un grosso problema per i patrimoni.

Il riferimento è chiaramente al fenomeno inflattivo, che da presunto evento transitorio si è trasformato negli ultimi mesi in una presenza costante nella quotidianità delle persone così come nel dibattito finanziario.

Difatti, da quando la reflazione, che ha accompagnato il processo di normalizzazione post crisi pandemica, si è trasformata in inflazione strisciante, la costruzione di una asset allocation equilibrata, da mero esercizio atto a generare rendimento in un determinato lasso di tempo, è diventata una vera e propria esigenza, per non rischiare che il proprio capitale perda potere d'acquisto.



Inflazione e crisi geopolitica: il valore della consulenza indipendente

È un modo di fare abbastanza diffuso quello a cui si affida il piccolo risparmiatore: difatti, principalmente per paura di mettere a rischio il patrimonio personale, si rinuncia spesso ad effettuare una corretta pianificazione degli investimenti, lasciando liquidità in giacenza senza alcuna remunerazione.

Tuttavia, in un contesto come quello attuale, la diminuzione del valore nominale di un capitale potrebbe arrecare gli stessi danni della diminuzione del suo potere d'acquisto. La crisi geopolitica con cui si sta confrontando attualmente la comunità internazionale quasi sicuramente condurrà ad un peggioramento della situazione, tanto che diversi analisti paventano ormai il delinearsi nei prossimi mesi di uno scenario stagflattivo.

Ora più che mai, quindi, la fruizione di un servizio di informazione finanziaria indipendente , come per esempio quello offerto da Investitorestrategico.com, può rappresentare la soluzione ideale per dotarsi di un supporto nella pianificazione degli investimenti.

La consulenza indipendente erogata da professionisti del settore può effettivamente far emergere le reali esigenze di un risparmiatore, in riferimento al personale profilo di rischio e orizzonte temporale. Senza considerare che anche un servizio no MiFID compliant ben si presta ad essere utilizzato da investitori più evoluti, interessati ad interfacciarsi autonomamente con i mercati finanziari e al contempo avere un confronto trasparente con una controparte qualificata.

Il vantaggio più interessante offerto da questa modalità di pianificazione è rappresentato proprio dalla più totale chiarezza dello stesso: il professionista, infatti, ha come unico obiettivo la soddisfazione del cliente e di conseguenza, per consolidare il rapporto nel tempo, non potrà che operare nel suo esclusivo interesse.



Caratteristiche di un servizio di informazione indipendente

Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di un servizio indipendente, è bene sottolineare come la parcella riferibile ad una prestazione è ben messa in evidenza nel momento in cui si formalizza un accordo.

Per questo motivo, ovviamente, un professionista senza vincoli contrattuali con soggetti terzi ha il vantaggio di proporre, al di fuori di conflitti di interesse, gli strumenti finanziari più efficienti sotto l'aspetto delle spese, in quanto non percepisce – e non può percepire per imposizione della normativa – alcuna provvigione dal collocamento di un prodotto o commissione di gestione dallo stesso.

Il team di esperti che coordina un servizio di informazione finanziaria indipendente è in possesso di tutti i requisiti per divenire l'interlocutore unico di un risparmiatore nella pianificazione delle strategie. Naturalmente, non per questo l'utente è costretto a servirsi di uno specifico intermediario, per disporre gli ordini mediante cui allocare il portafoglio di investimento.

Il professionista, infatti, non ha in nessun caso contatti con il patrimonio sotto consulenza; tanto è vero che quest'ultimo è depositato presso una o più banche, a seconda delle esigenze operative del sottoscrittore. Naturalmente nel perimetro del servizio erogato ricade anche la valutazione delle caratteristiche dell'intermediario e l'analisi dei costi applicati al cliente.