Dal World Press Photo a Naturecultures: le mostre e gli eventi da non perdere questo fine settimana

In città iniziano a fervere i preparativi per accogliere l'Eurovision. Al via diverse mostre e iniziative culturali come Naturecultures alle Ogr, ma anche l'atteso World Press Photo alla Gam. Rallenta l'offerta del teatro che però dalla prossima settimana ripartirà con il Fringe Festival.

Ecco allora alcuni degli appuntamenti imperdibili in città.

MOSTRE E SPETTACOLI

WORLD PRESS PHOTO

Fino al 18 settembre

La selezione dei migliori scatti fotoreporter in giro per il mondo, il World Press Photo arriva per la sesta volta a Torino. Questa volta apre alla Gam. Oltre 4 mila fotografi da 130 Paesi del mondo hanno partecipato con 60 mila scatti, di questi 134 sono esposti alla Gam. Temi principali sono come sempre quelli delle guerre ma anche l’ecologia e il sociale.

Info: GAM, via Magenta 31, https://www.gamtorino.it/it

NEL SEGNO DI RAFFAELLO

Fino al 17 luglio

26 disegni cinquecenteschi di artisti riconducibili alla cerchia di Raffaello sono in mostra alla Biblioteca Reale. L’esposizione, esito di un lavoro di ricerca e di una catalogazione della biblioteca, raccoglie un nucleo di opere che coprono circa 70 anni di storia del disegno rinascimentale italiano.

Info: Biblioteca Reale, piazza Castello 191, https://museireali.beniculturali.it/biblioteca-reale/

NATURECULTURES

Fino al 22 settembre

Naturecultures è questo il titolo della nuova mostra alle Ogr Torino. Al Binario 1 e 2 sono esposte le opere dalle Collezioni della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT al Castello di Rivoli. Opere per la maggior parte acquisite nel ventennio tra il 2000 e il 2021 che raccontano il difficile rapporto dell’uomo con la natura e che esplorano temi come l’ecologia, il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile. L’esposizione è anche l’occasione per presentare al pubblico l’opera di Amar Kanwar “The sovereing Forest”, in cui l’artista indiano denuncia forme di ingiustizia climatica e sociale nel suo paese.

Info: OGR Torino, Corso Castelfidardo, 22, https://ogrtorino.it/

GALLERIA ARTE URBANA BENGASI

Fino a novembre 2022

Torino come Napoli vuole rendere la sua Metropolitana un’opera d’arte pubblica. Nella Galleria d’arte urbana Bengasi dell’omonima stazione della Metropolitana 1 di Torino, è stata inaugurata una nuova mostra di nove giovani artisti che lavorano a Torino: Bans, Corn79, Sara De Lucia, Viola Gesmundo, Mr.Fijodor, Maria Nagni, NiceAndThe Fox, Elisa Veronelli, Wat.

Info: Galleria Arte Urbana Bengasi, piazza Bengasi, http://www.comune.torino.it/murarte/cose.htm

CONCERTI

FOLKCLUB - CHRIS JAGGER

Sabato 30 aprile ore 21

Il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger, ha un fratello musicista anche lui. Si esibirà al Folkclub. Lo sanno in pochi perché Chris Jagger non ha mai sfiorato le classifiche con i suoi dischi né ha mai approfittato del fratello maggiore per farsi pubblicità. Al FolkClub, Chris Jagger è accompagnato dal golden boy Alex ‘Kid’ Gariazzo, magistrale e versatile chitarrista, il che -insieme alla sua fantastica voce- lo rende il side-man ideale.

Info: Folkclub, Via Perrone, 3 Bis, www.folkclub.it

TEATRO