Autoingros: in viaggio con le eccellenze enogastronomiche italiane

Musica, Ballo, Street Food Italiano, un cielo pieno di Palloncini Colorati sopra lo Showroom Autoingros di Borgaro Torinese per la giornata That’s Amore: il 28 aprile è stata una festa dedicata al nuovo look della sede storica di Autoingros che ha da poco subito un importante Restyling che ne ha quasi duplicato lo spazio espositivo con un nuovo salone dedicato all’usato multimarca, più spazio per le auto in pronta consegna e il Nuovo Cupra Garage.

Dalle 11 in molti hanno visitato lo showroom di Via Lanzo 42 a Borgaro e hanno compiuto un viaggio nel gusto, guidati da una vera e propria mappa tra le cucine d’italia e hanno potuto ammirare ad esempio un’auto simbolo del Made in Italy come la Fiat 500 in versione sia Ibrida Dolcevita che Elettrica anche nell’esclusivo allestimento RED. Per chi ama invece le emozioni forti ecco la Nuovissima Alfa Romeo Stelvio Estrema con il nuovo allestimento per il SUV Alfa Romeo.

Nel Pomeriggio live music anni ’50 e ’60 e una coppia di ballerini hanno animato l’evento a cui hanno partecipato davvero tutti, grandi e piccini.

Autoingros ha voluto regalare momenti di intrattenimento dalla Ruota della Fortuna con esclusivi sconti in palio, un corner foto studiato per immortalare il ricordo di una giornata speciale e poi palloncini bianchi, rossi e verdi a segnare il percorso tra le auto ed infine un gadget per tutti. Ma non è tutto!

In più la mappa dell’evento che acquisisce valore nel tempo e offre un’esclusiva possibilità di avere un’auto nuova con un vantaggio economico aggiuntivo.

Sulla Pagina Facebook di Autoingros sono già presenti le foto dell’evento e se ve lo siete perso, continuate a seguire Autoingros sui social e non mancate al prossimo appuntamento il 9 Maggio a Torino in C.so Rosselli 181. Ci sarà un party esclusivo per Alfa Romeo Tonale.