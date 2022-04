Richetti lancia la corsa di Azione a Torino e in Italia: “Siamo una forza riformista e riformatrice”

“Non dobbiamo solo dire no a sovranisti e populisti ma essere soprattutto una forza riformista e riformatrice”: parole e musica del presidente di Azione Matteo Richetti, ospite ieri sera al congresso cittadino che ha eletto Paolo Valezano come nuovo segretario. L'esponente del partito fondato e guidato da Carlo Calenda ha arringato i presenti dettando la linea politica in vista delle elezioni del 2023 e stimolando il centro-sinistra su industria, esteri, alleanze ed energia.

Una nuova politica industriale

Lo sguardo di Richetti si è rivolto, in particolar modo, agli sviluppi locali della situazione internazionale aggravata dalla crisi in Ucraina: “La guerra – ha sottolineato – sta trasformando in modo epocale il pianeta e porterà a una fase economica nuova con la fine della globalizzazione: abbiamo l'opportunità di rimettere mano alla nostra politica industriale riportando in Italia non solo la manifattura ma anche le attività di trasformazione; l'ultimo ad averlo fatto, va ricordato, è stato proprio Calenda quando era ministro”.

No a larghe intese

Il focus si è poi spostato sul rifiuto totale alle larghe intese, ribadendo il proprio no a Salvini e Meloni e mettendo nel mirino il Partito Democratico per l'alleanza con il Movimento 5 Stelle: “Azione - ha proseguito – ha proposto a Mattarella un governo a guida Mario Draghi già alla fine del Conte 1, ma il PD ha preferito formare un Conte 2 mettendosi insieme a chi ha fatto i decreti sicurezza e al partito dei no contrario all'invio di armi alla resistenza ucraina. La nostra domanda è: com'è possibile sostenere Draghi se vai a braccetto con chi lo vorrebbe cacciare? Al PD interessa solo vincere tanto per vincere ma noi, piuttosto che ai campi larghi, vogliamo pensare alla creazione di una proposta forte”.

Mix energetico con nucleare, carbone e rinnovabili

Un altro fronte aperto è quello dell'energia e qui, l'attacco, è rivolto anche agli attivisti di Fridays for Future, giudicati troppo intransigenti e poco realisti: “Se usassimo tutte le fonti pulite e rinnovabili - ha ancora aggiunto Richetti - arriveremmo a soddisfare solo il 30% del fabbisogno nazionale. Gli slogan di Greta sono inutili se si rischia di peggiorare la situazione: per questo occorre un mix che coniughi energia e sostenibilità contemplando sia il nucleare di 4° generazione che le centrali a carbone con sistemi di assorbimento del CO2. L'incidente a Fukushima non ha provocato un solo morto per radiazioni e le centrali in Francia producono pochissime scorie”.

Le proposte prima del dialogo