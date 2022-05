Dopo petizione, consegnato nuovo frigo ai detenuti del carcere delle Vallette

I detenuti della 9/a sezione del blocco B del carcere di Torino hanno un nuovo frigorifero per conservare gli alimenti freschi. A consegnare questo pomeriggio l'elettrodomestico, che i reclusi avevano chiesto alcune settimane fa attraverso una petizione, sono state la consigliera regionale del Movimento 4 Ottobre Francesca Frediani e alcune delle 'Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso'.

"Questo è un inizio - ha spiegato Frediani - ci attiveremo per fare sì che tutto il carcere venga dotato del numero di frigoriferi necessari. Ho avuto l'occasione di parlare con alcuni detenuti che hanno esposto altre criticità da affrontare e continueremo ad ascoltare le voci di chi deve trascorrere un periodo di privazione della libertà che non deve trasformarsi in privazione della dignità".