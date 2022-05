Il Provibus Caluso potenzia il servizio: dal 9 maggio il bus a chiamata disponibile anche il sabato mattina

Provibus, il trasporto pubblico a chiamata che già serve i comuni di Caluso, Montalenghe, Barone, Mazzè, Candia, Orio, Villareggia e Vische, aumenta le proprie fasce orarie da lunedì 9 maggio 2022: sarà esteso infatti al sabato mattina dalle 8.15 alle 12.15 e nei giorni feriali con orario 8.15-12.15 al mattino e 14.00-20.00 alla sera.

Potenziato anche il call center con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00.

Per usufruire del Provibus ai cittadini e alle cittadine dell’area basterà chiamare il numero verde 800-913291 e comunicare all’operatore le proprie esigenze di viaggio. Si potranno scegliere come origine e destinazione del suo spostamento due qualsiasi delle fermate di trasporto pubblico indicate sulla mappa.

Il servizio potrà essere utilizzato per muoversi nei comuni dell’area di Caluso, ma anche come soluzione per raggiungere la stazione ferroviaria e prendere il treno o una delle fermate della linea bus 265 Torino-Ivrea.

L’estensione del servizio a chiamata per gli otto Comuni canavesani è frutto di una sperimentazione in linea con le strategie del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) messo a punto dalla Città metropolitana di Torino con tutti i Comuni del territorio ed è realizzata dall’Agenzia della Mobilità Piemontese come soggetto attuatore. Grazie ad investimenti mirati su esigenze specifiche e ben definite il servizio a chiamata si è rivelato realmente utile per quei territori che hanno un’utenza dispersa e per i quali è economicamente insostenibile realizzare un servizio ad orari tradizionale.

MobiLab è il progetto singolo dedicato alla mobilità sostenibile all’interno del Piano integrato territoriale (Piter) Graies Lab, il cui obiettivo strategico generale è quello di una governance effettiva e duratura in grado di garantire sviluppo e consolidamento di generazioni rurali, attive, innovanti e solidali sul suo territorio, con lo scopo di rendere il territorio attrattivo per nuove popolazioni e generazioni.

In quest’ottica, l’ampliamento del Provibus risponde all’esigenza emersa dal tavolo di confronto con i soggetti attuatori delle azioni del Progetto Alcotra SociaLab, afferente anch’esso al Piter Graies Lab, nonché con i Comuni del territorio, per coprogettare soluzioni di mobilità più efficaci per i territori più marginali dell’area di progetto: in particolare la difficoltà per l’utenza giovanile di accesso autonomo alle attività extrascolastiche per mancanza di una copertura oraria adeguata del servizio di trasporto pubblico locale tradizionale.

Il biglietto ha una tariffa pari gli altri servizi di linea extraurbani che va da 1,60 € a 2,80 € in base ai chilometri percorsi ed è acquistabile a bordo senza sovraprezzo. È possibile anche acquistare un carnet di 20 corse a un costo di 21,50 € a 39,00 €.