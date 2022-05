Dopo i disordini al corteo del Primo Maggio il network antagonista non arretra: "La mobilitazione proseguirà"

Dopo i disordini del Primo Maggio il network antagonista non arretra: "La mobilitazione proseguirà"

"Crediamo che quella appena passata, benché funestata dalla violenza delle forze dell'ordine, sia stata un'importante giornata che pone le basi per costruire una mobilitazione popolare e di massa contro la guerra ed il riarmo nella nostra città". Dopo i disordini scoppiati a Torino, durante il corteo del Primo Maggio, il network antagonista (composto dal centro sociale Askatasuna, Murazzi, Cua e Ksa), e varie sigle, tra cui Cobas e Cub, Rifondazione Comunista, Fridays For Future e le sezioni Anpi di Grugliasco '68 Martiri' e 'Nizza Lingotto', lancia un appello per la mobilitazione "di fronte all'irresponsabile corsa al riarmo e ai costi umani, sociali e ambientali della guerra".

Secondo i firmatari lo spezzone sociale coinvolto negli incidenti era "una delle parti più numericamente nutrite del corteo" ed "era composto da decine di realtà della città che si battono contro la guerra, lo sfruttamento sul lavoro, la violenza di genere, il razzismo e la devastazione ambientale", soprattutto giovani.

"Ai giovani e ai loro interrogativi sul futuro viene risposto con manganellate e divieti - aggiungono - L'intervento della polizia tendeva proprio a separare questa parte del corteo dall'altra parte della manifestazione, anch'essa consistente e formata dalle associazioni pacifiste e dalle organizzazioni della sinistra radicale, che si caratterizzava contro la guerra e contro il governo che la sostiene".