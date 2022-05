Appello per libertà anticipata speciale, raccolte 400 firme dalle detenute del carcere delle Vallette

Ha raccolto 400 firme, nel carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino, la petizione a sostegno della richiesta della terza sezione femminile per ottenere l'applicazione della libertà anticipata speciale.

"Da più di due anni - spiegano le detenute, in una lettera aperta - stiamo cercando di costruire un dialogo con le Istituzioni perché venga approvata la liberazione anticipata speciale. Se le rivolte e le proteste sono da condannare… ma anche gli inviti al dialogo non vengono accolti… come dobbiamo fare per esprimerci?". Le donne del Lorusso-Cutugno lanciano un appello: "Ripristinate la centralità della dignità e la certezza del diritto. Approvate la proposta di legge per aumentare la liberazione anticipata per tutti".

"Vi assicuriamo - continuano - che se uno cambia vita lo fa da solo, non è certo grazie alla detenzione così concepita. La vergogna è dover pagare un debito con la giustizia in luoghi in cui la legge stessa non viene rispettata! La vergogna sta nel considerare le carceri come un non luogo anzi in cui mischiare persone sane e persone con problemi psichiatrici e pensare che tutto venga gestito dai detenuti o dai poliziotti. E i medici dove sono? La salvaguardia della salute non è per tutti?".