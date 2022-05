Ha compiuto cento anni il Liceo Artistico di Castellamonte

L’importante compleanno di questo prestigioso istituto è stato festeggiato martedi 3 maggio presso la sede di via Pullino a Castellamonte e ha visto la partecipazione di pubblico e delle autorità locali - insieme al sindaco del Comune di Castellamonte il Vicesindaco e la Consigliera delegata a istruzione, sistema educativo, rete scolastica della Città metropolitana di Torino, ma è stata anche l’occasione per la presentazione dei punti espositivi che verranno allestiti all’interno della stessa scuola in occasione della 61a Mostra della Ceramica in programma per il prossimo mese di agosto.

La scuola ha formato nel corso degli anni tantissimi professionisti che hanno saputo unire l'arte al mestiere artigiano. Qui è nata anche la sezione «Disegnatori di architettura e arredamento», accanto ad «Arte della ceramica» e «Arte del tessuto». Negli anni Trenta è stata diretta dallo scultore Delfo Paoletti e ha avuto in cattedra insegnanti di prestigio come l’artista Leo Ravazzi.