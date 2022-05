Il rinnovato piazzale Paoli: per i cittadini un'area verde e un nuovo parcheggio

Sono pressoché ultimati i lavori su piazzale Paoli. La scorsa settimana sono state tolte le impalcature e sono stati piantumati gli alberi.

Il quartiere avrà quindi a disposizione un intero parcheggio sotterraneo privato da circa 100 posti auto disposti su due piani interrati cui si aggiunge un piazzale pubblico di superficie con altrettanti posteggi, per un totale di circa 200.

Al tempo stesso è stata allestita un'area verde attrezzata con un viale alberato lungo via Pasquale Paoli e un giardino proprio sopra il parcheggio interrato, tra via Paoli e via Asucion.