L’attesa sta per terminare: il 9 Maggio Alfa Romeo Tonale presentata in Anteprima da Autoingros a Torino

Dalle ore 10 fino alle 18 ci sarà una Private Preview one to one per clienti selezionati e non mancherà anche l’intrattenimento grazie ad un simulatore di Formula 1 che sarà disponibile in showroom anche per i giorni del 10 e 11 maggio.

Dalle 18 partirà un evento esclusivo di Presentazione della vettura che apre l’era dell’Elettrificazione per Alfa Romeo, brand storico con 111 anni di storia; marchio simbolo della sportività, design e del piacere di guida e dal cuore e motore rigorosamente Made in Italy.

Tonale è il C-SUV che reinventa la Sportività per il 21° Secolo, ha soluzioni tecniche all’avanguardia che permettono di combinare motorizzazioni ibride e plug-in hybrid più rispettose dell’ambiente con le performance dinamiche e di guida che contraddistinguono da sempre la gamma Alfa Romeo.

È la prima auto in assoluto ad adottare una certificazione blockchain NFT, un registro digitale non modificabile, che contribuisce a mantenere un valore maggiore dell’auto nel tempo, Alfa Romeo Tonale permette di stare sempre connesso con la tecnologia al servizio della sicurezza mantenendo sempre l’uomo al centro, ha inoltre l’integrazione con Amazon Alexa e servizi esclusivi dedicati.

L’interno è caratterizzato dal cosiddetto Cannocchiale con un cluster totalmente digitale a 12,3” e da un infotainment da 10,25” per un’esperienza “Smartphone like”.

Il 9 maggio i partecipanti avranno la possibilità di vedere e toccare Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale Hybrid da 130 Cv, vettura best in class del suo segmento per tecnologia, design e prestazioni; durante l’evento ci sarà il Dj Set e l’aperitivo.

Per accreditarsi iscriversi a questo link https://bit.ly/3ycOMjj