A La Loggia nasce il progetto della nuova cittadella dello sport

Un lungo percorso, 4 anni di lavoro, che ha visto il sindaco Domenico Romano lavorare in stretta sinergia con Franco Zoia e Concetta Rizzo , rispettivamente assessore ai Lavori Pubblici e al Bilancio, per raggiungere il traguardo di un nuovo polo sportivo a La Loggia .

Nell'area di 60 mila metri quadri alle spalle della fabbrica Alessio Tubi, un terreno che il Comune aveva rilevato dai privati a novembre 2019, sorgerà finalmente un centro sportivo di proprietà comunale che darà la possibilità ai cittadini loggesi, in particolare ai più giovani, di praticare sport a costi contenuti ed in uno spazio adeguato.

Il 28 aprile scorso, dopo la recente approvazione del Piano regolatore, la Giunta ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione del centro che prevede una clubhouse provvista di spazi per la ristorazione e annessa sala riunioni, un'area di ritrovo per ragazzi, una palestra con area polifunzionale dedicata a basket, pallavolo e calcio a 5 (chiusa da una tensostruttura e provvista di spalti), due campi da tennis , due da padel , un campo da calcio a 7 , un campo da 11 con pista di atletica .

"Sono contento per l'arrivo del benestare regionale alla realizzazione del progetto, un polo sportivo atteso e necessario per la vita dei miei concittadini – sottolinea il sindaco Romano - Abbiamo lavorato tantissimo per poter ridare al Comune uno spazio adeguato per la pratica sportiva: nell' attesa della realizzazione del centro sportivo si darà ai ragazzi di La Loggia, tramite una convenzione ponte, la possibilità di svolgere attività sportiva e ludica, gratuitamente, utilizzando alcune strutture della parrocchia".

"Ci aspettano ora almeno ulteriori 2 anni di lavoro per terminare la fase realizzativa del progetto: dopo il semaforo verde della Regione, vogliamo fare più velocemente possibile per il bene della nostra comunità", ha concluso il sindaco di La Loggia.