Associazioni e oratori contro il progetto di riqualificazione di corso Marconi: "Penalizza i pedoni"

Dopo la Consulta per la Mobilità Ciclistica, altre associazioni e realtà di San Salvario si mobilitano per chiedere alla giunta Lo Russo di rivedere l'attuale progetto di riqualificazione di corso Marconi che "penalizza" troppo i pedoni.

A giugno al via il cantiere

A giugno il Comune darà il via al cantiere per la trasformazione dell’asse che collega il parco del Valentino con via Nizza. Gli interventi interesseranno solo la parte compresa tra corso Massimo d’Azeglio e via Madama Cristina. In questo tratto, la sezione centrale di corso Marconi risulta già completamente chiusa al traffico da quasi due anni e viene usata come area di gioco e di attività da bambini e ragazzi.