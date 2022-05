Dal 20 maggio i monopattini in sharing arrivano anche a Rivoli

In occasione di Next Generation Mobility, Dott annuncia l’avvio del servizio nel Comune di Rivoli a partire dal prossimo 20 maggio. L’azienda, tra i leader europei del settore, continua dunque ad investire nella mobilità sostenibile della Città Metropolitana di Torino, per cui oggi offre il suo servizio di monopattini in sharing nei comuni di Collegno, Moncalieri, Nichelino e Torino con un’area operativa di 77,8 km2 che serve oltre un milione di abitanti. Ai comuni già coinvolti, quindi, si aggiungerà anche il Comune di Rivoli con 500 monopattini, allargando ancor di più il bacino urbano servito dai mezzi di mobilità dolce di Dott.

Già presente dal dicembre 2019, Dott è attualmente attiva nell’area della Città Metropolitana con oltre 1.000 monopattini che consentono a residenti e turisti di spostarsi comodamente e in sicurezza al suo interno, venendo premiata dagli utenti: +41,5% nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Soltanto nei primi mesi del 2022, inoltre, circa il 20% dei noleggi ha percorso tragitti inter-comunali. Dott è sempre impegnata a garantire connettività e spostamenti facili all’interno dell’area metropolitana, offrendo un servizio efficiente e conveniente: non a caso, circa la metà degli utenti Dott utilizza i monopattini sfruttando pass e abbonamenti.

Altro valore cardinale è l’impegno per la sostenibilità: Dott ricarica le batterie dei propri monopattini solo con energia proveniente da fonti rinnovabili certificate, rendendo completamente sostenibili i 700.000 km percorsi dai nostri mezzi nel 2022 nella Città Metropolitana di Torino.