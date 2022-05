Malamovida a Vanchiglia, residenti a confronto con il sindaco: "Insoddisfatti". Si valuta causa contro il Comune

E così oggi gli abitanti hanno incontrato l'amministrazione. "Ci hanno spiegato - racconta Eleonora - che stanno lavorando per ridurre i disagi. È stato pubblicato il bando per i Punti Verdi, verso i quali dovrebbe defluire la movida". Il sindaco Lo Russo, come già annunciato dall'assessore Paolo Chiavarino, firmerà nei prossimi giorni un'ordinanza per prolungare l'orario di apertura delle discoteche fino alle 5.30. Il Comune inaspririrà poi le sanzioni per i locali notturni che non rispettino le regole: si passerà dagli attuali tre giorni, ad un mese intero di chiusura per le attività responsabili di violazioni più gravi.