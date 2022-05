Niente movida nell'ex Italgas. Lo Russo: "L'obiettivo è riaprire i Murazzi prima dell'estate"

Il divertimento in periferia

Tra i punti del programma elettorale del centrosinistra c'era quello di "trasferire" una parte del divertimento notturno in aree più periferiche. L'obiettivo era di alleggerire così le zone più frequentate dai giovani come San Salvario, piazza Vittorio e Vanchiglia. Una proposta per venire incontro alla richieste dei residenti esasperati da schiamazzi ed urla fino a tarda notte, così come dal degrado.