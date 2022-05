Pioggia e strade non lavate: le vie del centro si riempiono di fango [FOTO]

È bastato un vero giorno di pioggia, dopo mesi di siccità, per rendere le strade torinesi acquitrini a cielo aperto.

In pieno centro, sotto scrosci incessanti peraltro ampiamente previsti, i tanti turisti arrivati in città per assistere a Eurovision, si ritrovano quindi a fare lo slalom per non finire dentro a pozze dal colore inequivocabile: marrone.

La fanghiglia, presente in ogni buca e avvallamento, è ovunque. Facile pensare che le strade non siano state lavate a sufficienza e che le polveri e lo smog accumulatosi negli scorsi giorni, una volta entrati a contatto con l’acqua, abbiano dato vita a acquitrini marroni.

Lo spettacolo alla vista è piuttosto impietoso: vie completamente marroni ad accogliere turisti in visita e scolaresche in gita.