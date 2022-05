"Un polo di sviluppo del terziario culturale", domani l'iniziativa lanciata dai sindacati confederali

TORINO, grazie alla sua storia culturale fatta dal sistema musei, dai teatri, dalla tradizione sinfonica, dall'offerta culturale che possiede nella sua complessità, PUO’ DAVVERO ESSERE NON SOLO INDUSTRIA, MA “CITTA’ DELLA CULTURA”. In questi anni il suo sistema culturale si è retto soprattutto grazie all'impegno, alle conoscenze, alla professionalità di centinaia di lavoratrici e lavoratori che operano in questo settore. Il funzionamento di questo sistema viene garantito dal lavoro quotidiano di operatori e professionisti, la cui prestazione non vede un adeguato riconoscimento di trattamento retributivo, di garanzia occupazionale e di tutele.

Coloro che operano nel sistema culturale torinese hanno contratti e trattamenti economici diversi, con tutele e diritti diversamente articolati, ma in molti casi svolgono lavori comuni e la differenza riguarda principalmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, quindi differenze di salario e di diritti.