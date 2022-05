Chiocciole, cervi, unicorni, da oggi “giocano” con il pubblico dei Musei Reali [FOTO]

Dagli elefanti alle chiocciole, fino ai grifoni, animali veri e mitologici tornato a Corte per la mostra di arte contemporanea allestita nei Musei Reali fino al 16 ottobre.

16 artisti italiani e stranieri che con le loro opere avvicinano il pubblico sia al mondo animale sia a quello dell’arte.

Un modo per aumentare la presa di coscienza da parte del pubblico che rientra nella strategia dell’Agenda ONU 2030 e che si inserisce nel progetto più ampio dei Musei Reali tutto dedicato al mondo animale e iniziato a dicembre 2021.

All'interno dei Giardini, di Palazzo Reale, dell’Armeria e della Galleria Sabauda, le opere già allestite nei giorni scorsi hanno sorpreso e scatenato la curiosità di visitatori e passanti.

In mostra

Diverse sono le chiavi di lettura per questa mostra: la prima è la connessione con il posto la ospita: tanti uccelli, cervi e animali che si collegano al mondo della caccia, come i cani di Velasco Vitali, allestiti nella Corte d'Onore e sullo Scalone dell'Armeria Reale.

Altra chiave di lettura è l’utilità cui sono collegati gli animali, come le api, rappresentate bene nella Panchina alveare di Jessica Carroll, o l'elefante, simbolo di forza e di sapienza, raffigurato nell'enorme scultura Omaggio a Cobert di Stefano Bombardieri.

Terza chiave di lettura quella mitologica, che ritroviamo nel Grifone di Nazareno Biondo, nella Kimera di Diego Dutto e ancora nell'unicorno tempestato di Swarovski, l'Orpheus Dream, di Nicola Bolla.

Infine, ultima chiave di lettura legata alla sfera dell'infanzia perché come spiegano le curatrici Stefania Dassi e Carla Testore, "è una mostra aperta a tutto il pubblico". E quindi troviamo opere come il lo Stegosauro di Ezio Gribaudo, all’entrata della Galleria Sabauda, e poi ancora gli animali giocosi della Crackign Art, dalle Chioccole nei Giardini ai Suricati nella Galleria, già “presi d’assalto” dai bambini nei giorni scorsi per i loro giochi. E ancora per sognare la Balena inedita di Paolo Albertelli e Maria Grazia Abbaldo, che si trova nel Giardino di Levante.

Fil rouge delle opere: la diversità di ben 20 materiali con cui sono state costruite.

Tutti gli artisti in mostra sono: Paolo Albertelli e Maria Grazia Abbaldo, Maura Banfo, Nazareno Biondo, Nicola Bolla, Stefano Bombardieri, Jessica Carroll, Fabrizio Corneli, Diego Dutto, Ezio Gribaudo, Michele Guaschino, Luigi Minolfi, Cracking Art, Gino Mariotta, Mario Merz, Pino Pascali e Velasco Vitali.

Per info: https://museireali.beniculturali.it/