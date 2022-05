Musica per Cuori Selvaggi, al Salone del Libro si potrà cantare e ballare grazie a Palco Live

Il Salone del Libro, che torna a Lingotto Fiere dal 19 al 23 maggio, sarà un Salone per Cuori Selvaggi e nella grande primavera musicale di Torino farà cantare e ballare i visitatori anche sul piazzale del Lingotto.

Torna infatti il Palco Live nell’area esterna dell’Oval: una struttura coperta in cui si alterneranno musicisti, cantanti, attori e comici, che si esibiranno e racconteranno il loro lavoro. Stand up comedy, podcast, interventi musicali, performance, dj set, showcase con alcune delle voci più interessanti del panorama culturale italiano, ma anche un evento speciale, nella serata di venerdì 20 maggio, nato dalla rinnovata collaborazione con Movement Festival.

Da sempre attento alle avanguardie artistiche e alla proposta internazionale della musica elettronica, Movement Festival torna a collaborare con il Salone portando a Torino il gruppo SHERMANOLOGY. Fratello e sorella, il duo miscela le sonorità delle origini caraibiche e olandesi per una contaminazione unica tra soul, funk e vocal house. La musica di Shermanology è decollata nel 2011 quando sono apparsi in "Blessed" di Avicii/Tom Hang, a cui è seguita a collaborazione con Afrojack con la hit "Can't Stop Me". Hanno calcato negli ultimi anni i palchi dei più prestigiosi festival di musica elettronica mondiali, il singolo di successo “Boyz N Da Club” è entrato nella “Hottest Records in The World” dalla leggendaria Annie Mac di BBC Radio One. Ad aprire e concludere lo show (dalle 19 e fino alle 21) saranno Edoardo Gelmi e Jacopo Cantore, alias Riverside, duo torinese nato nel 2018 e già presente nella Line Up della prossima edizione di Kappa FuturFestival in programma l’1, 2 e 3 luglio a Parco Dora di Torino.

Tra i tanti ospiti che calcheranno il Palco Live:

Nina Zilli, che presenterà il suo L’ultimo di sette (Rizzoli); Angelo Branduardi e Fabio Zuffanti che racconteranno, anche con interventi musicali, il libro Confessioni di un malandrino. Autobiografia di un cantore del mondo (Baldini + Castoldi); la rapper Chadia Rodriguez, per presentare con Giovanna Fieri e Giovanni Robertini il suo Sex lies and Chadia. Il mio manuale libero di educazione al piacere (Baldini + Castoldi). In programma anche un omaggio tra musica e parole a Franco Battiato, grazie a Francesco Messina e Stefano Senardi, autori di L’alba dentro l’imbrunire (Rizzoli Lizard); un incontro su La storia del Rock (Hoepli) di Ezio Guaitamachi, che sarà accompagnato sul palco, anche in musica, da Stefano Senardi, Andrea Mirò, Omar Pedrini, Jessica Testa. E ancora, si racconteranno tra parole e musica live anche: Pacifico con Io e la mia famiglia di Barbari (La nave di Teseo); Francesca Michielin con il suo primo romanzo, Il cuore è un organo (Mondadori); Shade, che è approdato al mondo dei fumetti con un graphic novel che ruota intorno al mondo della musica giovanile - La fabbrica dei rapper (De Agostini Libri); Guido Catalano - autore di Amare male (Rizzoli) e dell'omonimo podcast (Chora Media) - con la cantautrice e chitarrista Giua; Federico Sirianni, con il suo nuovo lavoro Maqroll; Nek con A mani nude (HarperCollins), una riflessione aperta su dolore, coraggio, fede dopo l’incidente che l’ha colpito. Spazio anche alla musica Disco, con Andrea Bufalini e Giovanni Savastano e il loro La storia della Disco Music (Hoepli). La programmazione del Palco Live si chiuderà lunedì con un dj set con Teo Lentini e Paolo Parpaglione.

Sempre dal mondo della musica, anche se non sul Palco Live, saranno al Salone 2022: Jovanotti, che presenterà con Nicola Crocetti le sue Poesie da spiaggia (Crocetti Editore); Vasco Brondi, che leggerà da La società della stanchezza di Byung-chul Han (Emons libri & audiolibri); Ermal Meta, per presentare il suo Domani e per sempre (La nave di Teseo); La Rappresentante di Lista con Maimamma (Il Saggiatore); Massimo Ranieri, per raccontare Tutti i sogni ancora in volo (Rizzoli). Il Salone, inoltre, è felice di ospitare un omaggio all’indimenticato Marco Mathieu, in occasione della pubblicazione di Collezione di attimi (Goodfellas): Guido “Zazzo” Sassola e Roberto “Tax” Farano, in compagnia dello storico grafico DeeMo, ripercorreranno la storia dei NEGAZIONE, una delle più influenti punk band italiane.

Programma Movement (SHERMANOLOGY e Riverside)

Venerdì 20 maggio, Palco Live, piazzale Oval:

Rivserside (Movement Resident DJ): 19-19,30

Shermanology: 19,30-20,30

Riverside (Movement Resident DJ): 20,30-21