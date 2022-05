Eurovision Song Contest, ecco l'effetto speciale: per ogni euro investito, 7 finiscono ad alberghi, bar e ristoranti

Per ogni euro speso dalle istituzioni, Eurovision Song Contest porterà nelle casse dei commercianti, albergatori e ristoratori di Torino tra i 6 e 7 euro. A stimare i ritorni economici del festival musicale, in programma al Pala Olimpico dal 10 al 14 maggio, il sindaco Stefano Lo Russo durante la presentazione del Media Centre Casa Italia allestito al piano terra di Palazzo Madama.

Uno spazio di promozione del capoluogo e del Piemonte nel cuore della città, a disposizione di giornalisti italiani e internazionali. In diversi momenti della giornata il programma “Piemonte Tasting Experience” proporrà degustazioni, aperitivi, “merende sinoire”, con vini e prodotti del territorio. "Non nego - ha commentato il primo cittadino, durante l'inaugurazione del punto stampa - un po’ di emozione. Siamo all'inizio di 10 giorni ad altissima intensità per la nostra città. Per parecchi giorni saremo il centro dell'Europa musicale: sarà una bellissima vetrina per mostrare cosa Torino è in grado di mettere in campo".

14 mln di investimento delle istituzioni