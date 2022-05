Stellantis, il primo trimestre mostra ricavi in crescita e un comparto elettrico che rassicura Mirafiori. Ma c'è chi "frena"

Ricavi netti per 41,5 miliardi di euro, con un aumento del 12% rispetto ai 37 miliardi di euro del primo trimestre 2021, anche se le consegne di vetture (1.374.000 unità) sono in calo del 12%, principalmente a causa della mancata

evasione di ordini per l’approvvigionamento di semiconduttori. Il tutto, a comporre uno stock di veicoli nuovi di 807mila unità al 31 marzo 2022, in linea con il dato della fine del 2021. Sono questi i dati della trimestrale di Stellantis, che confermano da un lato numeri positivi, ma dall'altro anche le difficoltà legate alla situazione geopolitica del periodo.

Difficoltà che però non impediscono un dividendo ordinario di 1,04 euro per azione, approvato dall’Assemblea degli azionisti e pagato nel mese di aprile appena concluso.

Bene il comparto BEV: sorride Mirafiori con la 500 elettrica

Leggendo tra le righe del bilancio trimestrale, peraltro, emerge una performance importante per quanto riguarda i veicoli a basse emissioni, con una crescita di oltre il 50% rispetto all’anno precedente nelle vendite di veicoli BEV nel mercato europeo. Una dato che piace soprattutto a Torino, dove si è ormai radicata la produzione della 500 elettrica, nelle linee di Mirafiori.





Ma restano incognite: "L'elettrico non può bastare"

Il dibattito sul futuro dell'auto però non si ferma. E si continua a discutere sul future a quattro ruote della città. Come è successo nella serata di ieri, in occasione convegno organizzato dal capogruppo di Torino Bellissima in Comune, Paolo Damilano, con il leader dell'associazione Sì Tav Sì Lavoro Sì Ambiente, Mino Giachino. Con loro, anche Miriam Sala, responsabile dell'Ufficio Studio dell'Anfia e il ceo di Punch Torino, Pierpaolo Antonioli.



"In Piemonte - è stato sottolineato da Sala - sono presenti 737 imprese dell'indotto automotive con un fatturato 15,8 miliardi, pari a circa un terzo del valore dell'intero settore in Italia. Ma oltre il 30% di questa capacità produttiva riguarda appunto i motori tradizionali. Senza interventi adeguati e con un approccio tutto incentrato sull'elettrico, il rischio è quello di perdere un terzo degli attuali posti di lavoro: in Italia oltre 70 mila". "Il momento - ha aggiunto Damilano - è difficile, ma sono convinto che alla fine prevarrà il buon senso e la guerra in Ucraina finirà. L'economia allora potrà davvero ripartire e arriverà un periodo florido, per il quale dovremo essere pronti. Siamo agli albori di una grande rivoluzione e dobbiamo dare continuità al settore, diversificando l'offerta per difendere il lavoro. Le aziende devono sapere che a Torino si trovano un indotto molto capace e una Università di grande livello".



"Sulla difesa dell'auto - ha spiegato Giachino - abbiamo fatto una battaglia politica in parlamento, creando un Tavolo con esponenti di tutte le Regioni interessate. E abbiamo avuto successo: nel decreto energia sono stati così stanziati 8 miliardi e 700 milioni". E il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari ha ribadito: "Servono soldi da puntare sulla ricerca, per sviluppare nuove tecnologie oltre all'elettrico, in modo da salvaguardare il nostro mondo produttivo. Tutto questo è un messaggio politico che è passato". "A Torino - ha concluso Antonioli - le competenze ci sono, ma dobbiamo stare attenti a non perderle. Dire che la Co2 si riduce solo con l'elettrico è un grande errore. Anche perché l'80% della manodopera che viene usato in quel caso si trova nei Paesi asiatici e noi diventeremmo solo degli assemblatori di prodotti fatti altrove, con investimenti miliardari che le medie aziende europee non possono permettersi".