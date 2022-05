Bardonecchia, parte la stagione estiva: riaprono l'Alpine Coaster e l'affitto bici

Che sia a bordo di un’adrenalinica slitta biposto o in sella a una mountain bike tra i sentieri più avventurosi del paesaggio alpino, a Bardonecchia la stagione estiva si rivela sempre ricca di emozioni e carica di novità, offrendo agli appassionati della montagna un fitto programma di appuntamenti e di entusiasmanti attività da svolgere a stretto contatto con la natura.

Per gli amanti delle due ruote da sabato 7 maggio è ufficialmente aperto il servizio di noleggio bici, disponibile tutti i weekend a Campo Smith dalle 10:00 alle 17:00. Dalle e-bike alle cross-country ai monopattini elettrici. Un’occasione unica per partire alla scoperta degli scenari più suggestivi della valle attraverso una pedalata rigenerante nella natura incontaminata. L’avventura continua a bordo dell’Alpine Coaster: tutti i weekend la straordinaria slitta biposto sarà aperta dalle 10:00 alle 17:00 per regalare discese emozionanti e curve paraboliche tra i meravigliosi boschi di Campo Smith.

Per i più temerari le novità non finiscono qui: giovedì 2 giugno aprirà il Bike Park accompagnato da un imperdibile evento di inaugurazione. Tutti i weekend di giugno, dalle 9:00 alle 18:00, l’adrenalinico regno dei bikers permetterà agli appassionati dello sport su due ruote di avventurarsi tra i sentieri più incantevoli di Bardonecchia, sotto lo sfondo di panorami mozzafiato. Più di 40 percorsi adatti a ogni livello di preparazione che consentiranno agli intrepidi ciclisti di trascorrere giornate entusiasmanti all’insegna del divertimento.