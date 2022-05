Prosegue la rassegna "Storie di altri mondi" a San Pietro in Vincoli

STORIE DI ALTRI MONDI è la rassegna di spettacoli de Il Mutamento che apre il nuovo progetto triennale BE F ORE AND AFTER SCIENCE | Immaginando il futuro dedicato alla ripresa e al superamento delle difficoltà e delle necessità generate dalla pandemia.

Il Mutamento individua quale priorità la necessità di tornare a incontrarsi, di tornare a fare e condividere cultura, creare eventi,realizzare momenti di scambio e di confronto, momenti di socialità e spettacolo dal vivo.

STORIE DI ALTRI MONDI propone spettacoli, anteprime, estratti, work in progress in diversi spazi cittadini e, dall’autunno, anche in altre sedi regionali.

Venerdì 6 maggio all'Atelier Ricerche Visive di Via Verdi, 43 alle ore 19 una serata a cura dell'Associazione Ricerche Visive e de Il Mutalmento con estratti dallo spettacolo “SuperErrori”.

Venerdì 13 maggio a San Pietro in Vincoli Zona Teatro alle ore 20.45 sul palco Glove, con Max Leotta e Regia di Giuseppe Bisceglia.