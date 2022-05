Per 'Eurovision Off' Boosta protagonista alla Palazzina di Stupinigi

Si avvicina l'Eurovision Song Contest ed anche Nichelino è coinvolta negli eventi 'Off' della grande kermesse musicale. Oggi, giovedì 5 maggio, dalle ore 21 la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospiterà un evento unico: un pianoforte al centro e tutto intorno il fastoso Salone d’Onore della Palazzina, una delle più spettacolari invenzioni juvarriane.

Per Eurovision Off ecco Davide 'Boosta' Dileo torna sul palco in solitaria con The Post Piano Session, un viaggio nella musica sulle note di un pianoforte sorprendentemente post-rock. Al posto delle corde della chitarra, risuonano quelle del pianoforte che trascinano il pubblico in un’atmosfera intima e personale.

Boosta, classe 1974, torinese e torinista, è un artista dalle mille sfaccettature, tra cui musicista, dj, compositore, autore e produttore, conduttore radio-televisivo e scrittore, è anche autore di opere d’arte. È tastierista e co-fondatore dei Subsonica, con alle spalle 8 album in studio, 8 dischi di platino, più di 500mila copie vendute, 4 cd live e una grandissima carriera live. Come solista, Davide ha pubblicato “La Stanza Intelligente” nel 2016 e “Facile” nel 2020 con anche dei singoli nel 2021 come “Stellae Noctis” con Alina Kalancea e “Alphabet, Canone for Letters”.

L’evento di stasera è promosso dalla Fondazione Ordine Mauriziano, ente proprietario della Palazzina di Caccia di Stupinigi, in collaborazione con Reverse Agency, Teatro Superga, Sistema Cultura e Città di Nichelino.