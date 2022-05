Da domani metro e bus per la movida: venerdì e sabato la linea 1 funziona fino all'una di notte

Da domani sera la metropolitana di Torino resta aperta fino a più tardi di notte. Gtt ha infatti annunciato che dal 6 maggio, tutti i venerdì e i sabato, verrà esteso l'orario di funzionamento della linea 1. Nel weekend le ultime partenze dai capilinea Fermi e Bengasi saranno all' 1:00, mentre il fine servizio sarà all' 1:30. Un cambiamento per venire incontro alle esigenze dei frequentatori della movida e dei migliaia di turisti che saranno a Torino per Eurovision Song Contest, Salone del Libro e altri grandi eventi.

Dal 6 maggio dieci nuove linee Night Buster

Ma non è l'unica novità per il popolo della notte. Dal 6 maggio riprenderà e sarà potenziato il servizio Night Buster. Dieci linee bus che, in modo sicuro ed ecologico, agevolano gli spostamenti notturni fra i capilinea periferici e il centro città. Il venerdì e il sabato le prime partenze dalla periferia saranno a mezzanotte e le ultime alle 4. Dal centro invece il servizio sarà attivo dall' 1 alle 5.

Il percorso