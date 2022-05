Eurovision, la musica si prende le strade e piazze di Torino con gli Eugenio in Via Di Gioia

Le piazze e le strade di Torino diventano un palcoscenico naturale per gli Eugenio in Via Di Gioia, in occasione dell'Eurovision Song Contest. La band torinese da domani realizzerà un vero e proprio tour della città, con incursioni musicali e brevi esibizioni nei luoghi più iconici del capoluogo piemontese e spazi meno convenzionali.

"Torino è viva"

"Questo - ha spiegato il gruppo - è il momento migliore per raccontare che la città è viva. Scendere in strada e suonare, imbracciare gli strumenti e far rimbombare le strade di Torino" . "È un intento, - ha aggiunto - oltre che un invito a tutti gli artisti soprattutto musicali. Insieme possiamo colmare uno spazio che appartiene anche all'arte, all'espressione sociale e all'ascolto". E Eugenio Cesaro, voce e chitarra della band, ha ricordato poi come il loro primo concerto insieme fu nel 2012 in piazza Carignano.

"Da al 2030 l'80% investimenti Iren per transizione ecologica"

L'iniziativa dal titolo "Musica ovunque", fatta in collaborazione con Iren, vuole accorciare le distanze tra musicisti e pubblico così come tra centro e periferie. Il progetto traduce in azioni i principi di circolarità e attenzione all'ambiente che uniscono gli Eugenio e la multiutility".

"Vogliamo aiutare la città - ha commentato Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato Iren - ad accogliere Eurovision nel migliore modo possibile. Come azienda il nostro obiettivo è di realizzare una crescita sostenibile per il futuro dei territori, con l'80% del nostro piano investimenti al 2030 dedicati alla transizione ecologica e alla sostenibilità".