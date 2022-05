Il Regio avrà il direttore marketing: Jouvin incontra i lavoratori

Nei prossimi mesi, se non addirittura settimane, il Regio di Torino avrà il nuovo direttore del marketing . Ad annunciarlo il nuovo Sovrintendente Mathieu Jouvin , che questa mattina ha incontrato per la prima volta tutti i lavoratori dell'ente lirico. Ad accompagnarlo il sindaco Stefano Lo Russo , insieme al resto del Consiglio di Indirizzo.

"Ho riscontrato - ha commentato il primo cittadino, a margine della presentazione di un evento con gli Eugenio in Via Di Gioia - un clima davvero positivo. Il personale artistico, tecnico e amministrativo ci sembra davvero disponibile ad aprire una nuova fase con noi e il nuovo Sovrintendente, che ha illustrato la sua visione per il futuro del teatro". "Questo - ha aggiunto - vuole davvero chiudere la pagina e aprirne un'altra".