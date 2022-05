Vacanze estate 2022: i trend del momento ci vedono in viaggio intorno al mondo

Si avvicina il periodo estivo e i viaggiatori sono pronti a fare i bagagli con il sorriso. Dopo due anni di restrizioni a causa del Coronavirus, per l'estate 2022 c'è tanto ottimismo e i turisti, soprattutto i Millennial e la Generazione Z, sono pronti a vivere un'esperienza indimenticabile.

La parola d'ordine per le vacanze d'estate 2022 è sognare e per questo moltissimi si affidano ai migliori tour operator online come Tramundi che vantano diverse proposte di viaggio, adatte a soddisfare ogni trend del momento e ogni desiderio dei viaggiatori.

Quali sono dunque le migliori destinazioni in cui dirigersi e realizzare i propri sogni? La Thailandia è senza dubbio una delle mete più ambite. Complici i luoghi da sogno, qui si possono vivere esperienze uniche alla scoperta di culture lontane.

Sarà meraviglioso immergersi nel mercato locale, visitare i templi, i villaggi e i parchi nazionali per poi far tappa nelle antiche aziende che producono tè e caffè e assaggiare i piatti locali, anche di street food.

Per una vacanza in Oriente, tra natura e libertà, c'è anche la Malesia. In questo caso può essere appassionante scoprirla in sella ad una bicicletta, attraversando sentieri naturali di indubbia bellezza, tra parchi, cascate e piantagioni di tè pregiati.

Chi ha voglia di colori e allegria non può perdere un viaggio a Cuba. Qui ci sono splendide spiagge ma anche città colorate in cui si fa sempre festa. A suon di musica si potrà visitare L'Havana, Vinales, la Baia dei Porci, Trinidad magari fermandosi a bere un buon rum come da tradizione. Per una vacanza da sogno si può scegliere anche la Colombia per scoprire, a suon di salsa, la bella Bogotà, Medellin e Cartagena.

Per una vacanza estiva fuori dagli schemi si può scegliere anche un viaggio in Sudafrica per fare un safari nel Parco Nazionale Kruger e poi visitare la capitale Johannesburg, una delle più controverse ed effervescenti metropoli mondiali.

La Mongolia e il paesaggio del Gobi è un'altra destinazione da non perdere per vacanze memorabili in estate. Qui si può provare l'esperienza di una vita nomade, attraversando il deserto, i templi antichi, le vecchie città, i monasteri e i villaggi locali. A proposito di deserto, anche la Namibia è una meta per avventurosi.

Qui ci si può divertire girando all'interno del Parco Nazionale con guide esperte di NWR, a bordo di un veicolo scoperto, per poi dirigersi verso l'Etosha National Park che ospita elefanti, leoni, leopardi e rinoceronti. Per completare questo viaggio attorno al mondo si potrà visitare anche Spitzkoppe, un'area con gigantesche cupole di granito con più di 700 milioni di anni che ospita una grande selezione di dipinti dei Boscimani.