Dal bioparco alla ricerca scientifica: Zoom si evolve e apre la fondazione per la tutela del pianeta

Nel giorno del tredicesimo compleanno, Zoom decide di farsi il regalo più bello: nasce oggi la Fondazione Zoom, ente di ricerca del primo bioparco immersivo d’Italia. L’obiettivo? Sviluppare iniziative e studi multidisciplinari a tutela dell’ambiente grazie a una sinergia tra ricercatori, educatori ed esperti.

“Per il pianeta, per sempre”

Lo slogan della fondazione è “per il pianeta, per sempre”, che nasce dall’esigenza di dare una maggior enfasi all’attività scientifica promossa dal bioparco. Non solo intrattenimento, animali e business quindi.

“Zoom si occupa da sempre della sensibilizzazione del pubblico rispetto alle grandi tematiche ambientali, ma oggi, grazie alla Fondazione, avremo l’opportunità di catalizzare le energie e collaborare con altri enti, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e della tutela delle specie animali a rischio di estinzione” afferma Umberto Maccario, amministratore delegato di Zoom Torino.

Nasce una fondazione di ricerca

Una posizione condivisa dal neo presidente della Fondazione Rodolfo Zich: “Sono onorato di esser stato nominato presidente. Questa vuole essere una Fondazione di ricerca: nasce in un momento felice, quello dell’approvazione in via definitiva della proposta di legge per la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Da questo momento, anche a livello nazionale la natura ha ottenuto un riconoscimento costituzionale”.

Bee Zoom, Bio-Monitorando e Hippo Energy

Tra i progetti attivati spiccano Bee Zoom, per la salvaguardia degli impollinatori, Bio-Monitorando, per l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico sulla biodiversità e Hippo Energy, per il sostegno e il benessere psico-fisico dei bambini del Regina Margherita.