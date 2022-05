Benzina, la guerra in Ucraina non finisce e i prezzi a Torino continuano a salire. Nonostante il taglio alle accise

Effetto guerra, (non) effetto decreto. A Torino, mentre in Ucraina si continua a sparare, i prezzi della benzina e del diesel hanno ripreso la loro salita.

Dopo lo shock immediato che aveva portato alcuni distributori a proporre listini anche di 2 euro al litro, se non oltre, il provvedimento del Governo che aveva ridotto le accise aveva fatto scendere i costi per gli automobilisti.

In giro per la città, ormai, i prezzi segnano una media molto più vicina all'1,8 euro che all'1,7 (se non di più), ma si parla di self service. Se si ragiona sul rifornimento servito, il passo verso i due euro è fatto.