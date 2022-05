I commercianti di via Madama Cristina hanno la loro associazione: "Per il 2022 più spazio agli eventi e al look del quartiere"

Via Madama Cristina ha una nuova associazione di commercianti. Registrata ufficialmente il 26 aprile ad oggi conta tra le sue fila 120 iscritti, ma l’obiettivo è arrivare a coinvolgerne almeno 200 sui circa 240 negozianti che popolano i circa 2.4 chilometri di via.

“Madama Cristina Associazione Commercianti” nasce alla fine di un periodo travagliato per le attività locali che dopo il Covid hanno faticato a riprendersi e a tornare alla normalità. La settimana scorsa c’è stata la prima riunione ufficiale durante la quale si è parlato a lungo della mission dell’associazione che mira a coinvolgere i negozi e le attività del quartiere da corso Bramante a corso Vittorio. “Lo scopo principale - spiega il presidente Giovanni d’Amelio - è far ritornare via Madama un asse di commercio diffuso, con un’importanza strategica per la città, ma anche risollevare le attività economiche e riportarle a un livello competitivo”.

D’Amelio, in passato è già stato consigliere di Circoscrizione, non è un commerciante ma per i soci era la scelta migliore come presidente proprio perché esterno dal circuito delle attività. Evidenzia da subito alcune criticità della zona: “Il problema è che la via non è più al centro della città pur facendone praticamente parte. Abbiamo problemi di parcheggi, marciapiedi sconnessi, microdelinquenza, problemi generici di ogni grande città. Ma siano convinti che se si lavora insieme sull’arredo urbano, sul recupero e la rigenerazione degli spazi la via possa tornare a essere bella”.

Soddisfazione anche da parte della Circoscrizione 8 che ha accolto con ottimismo la nuova realtà: "Siamo molto contenti che via Madama Cristina abbia un'associazione dei negozianti. Sicuramente insieme potremo collaborare in modo efficace per rilanciare il commercio, ma anche la vita culturale e sociale del quartiere" commenta il coordinatore Dario Pera.

Tra gli obiettivi principali dell’associazione quello ripensare le feste di via. “Devono diventare eventi sociali e culturali non solo commerciali, in modo che chi viene abbia poi voglia di tornare”. La prima festa di via sarà probabilmente a ottobre: “Cercheremo di coinvolgere tutto il quartiere”.

Altro aspetto di massima per le attività del 2022, quello delle luminarie di Natale: “Ci stiamo già lavorando per riuscire a concludere già a luglio. Senza le luci di Natale purtroppo il quartiere e il commercio ne risentono, lo abbiamo visto negli ultimi anni. L’idea è di chiedere anche una luce d’artista proprio in via Madama”.

“Vogliamo diventare di peso per il quartiere: prima di tutto vogliamo sederci al tavolo del senso unico di via Madama, non abbiamo un’opposizione a un progetto che può avere una ricaduta positiva, ma prima di esprimerci vogliamo vedere qualcosa di concreto. Stesso discorso vale per il restyling del mercato di piazza Madama”.

Le prime attività dell’associazione per rendere la via bella e attrattiva sono già partite: “Entro questo mese faremo partire un contest, con in palio un buono spesa: si chiederà di realizzare un video da massimo un minuto sulla via e sui suoi negozi”. Entro maggio ci sarà la presentazione ufficiale in corso Marconi “Parteciperà l’assessore Paolo Chiavarino e speriamo di coinvolgere anche il sindaco” conclude D’Amelio