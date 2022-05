Raspini a Cibus 2022 per raccontare la sua storia e suoi prodotti

Quattro giorni tra i profumi e i sapori più buoni e ricercati al mondo, quelli targati “Made in Italy”. Questo è Cibus - il salone internazionale dell’alimentazione, la più importante fiera dedicata all’agroalimentare italiano: per quattro giorni, a Parma (il cuore della food valley) si trovano istituzioni, associazioni di categoria, aziende e professionisti del settore per delineare insieme le future strategie per il food business, con uno sguardo rivolto al futuro e all’innovazione.

Tra le aziende presenti a Cibus c’era anche Raspini che ha colto l'occasione per parlare della sua storia, dei suoi prodotti e delle novità.

Tantissime le persone che hanno curiosato nei 7 padiglioni della fiera alla ricerca delle più interessanti novità 2022, a partire ovviamente dagli addetti al lavoro del settore che si ritrovano anno dopo anno a Parma per questo imperdibile appuntamento.

Una vetrina importante per l'azienda pinerolese che descrive i suoi prodotti come una vera e propria "poesia".